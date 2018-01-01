Правительство РФ ввело требования к регионам для получения бюджетных дотаций

(Казань, 1 января, «Татар-информ»). Правительство России ввело требования к регионам для получения дотаций на социально-экономическое развитие и оздоровление государственных финансов. Соответствующее постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Теперь глава субъекта Федерации должен будет подписывать соглашение о предоставление дотаций до 1 февраля, а министр финансов – до 15 февраля, следует из документа.

Кроме того, регионам придется раз в квартал отчитываться о расходовании средств.

В случае неисполнения обязательств субъектом Федерации объем дотаций на следующий год может быть уменьшен. Однако регион не несет ответственности за нарушение условий соглашения в случае смены его руководителя или чрезвычайной ситуации.