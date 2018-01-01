Челнинцев приглашают в новогодние праздники на главную площадь города

(Набережные Челны, 1 января, «Татар-информ», Евгений Сироткин). Со 2 января на главной площади Набережных Челнов заработают интерактивные и творческие площадки. До 13 января гостей будут радовать молодежная площадка «Твой формат», арт-площадка, «Литературный сквер», огненное шоу «Магия огня» и сразу две сцены. Будут задействованы аниматоры.

Помимо концертной площадки можно будет увидеть дог-шоу и мастерскую «Сказки в пути» платформы «Метро».

Уличный театр «Мамык» из Казани будет работать на площади 3 января, а на следующий день состоится фаер-шоу. 7-го числа будет представлена концертная программа «Рождественская сказка».

А отпраздновать 13 января старый Новый год жители и гости Автограда смогут здесь в компании работников «Мамыка» и представителей мастерской «Сказки в пути».