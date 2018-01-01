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Французские четырехметровые медведи попрощались с Казанью

1 января 2018, 13:06 , Фото: Салават Камалетдинов

Французские четырехметровые медведи попрощались с Казанью Заключительное шоу ростовых кукол прошло в парке ДК Урицкого и в Сосновой роще близ ДК химиков.
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(Казань, 1 января, «Татар-информ», Анна Тарлецкая). 31 декабря артисты французского уличного театра Remue Menage дали последние представления в Казани. Шоу «Медвежья пасть» прошло в парке ДК Урицкого, а также в Сосновой роще рядом с ДК химиков.

Выступление французской труппы Remue Menage в парке Урицкого

«Для Казани карнавальные шоу в диковинку. Они вообще сейчас в тренде. В столицу Татарстана парижские артисты со своими четырехметровыми куклами-медведями приехали впервые и были просто восхищены архитектурой и красотой города», – рассказал организатор шоу, руководитель московского агентства Владимир Яшин. Он отметил, что привез артистов по приглашению Дирекции парков и скверов РТ, с которой давно сотрудничает.

Выступление французской труппы Remue Menage в парке Урицкого

Три дня, с 29 по 31 декабря, казанцы видели практически те же представления, как и жители Парижа в новогодние дни. Особой адаптации к местным особенностям не потребовалось. Единственное, что делают артисты перед выступлением, – проходят пешком весь маршрут, на котором будут развлекать зрителей. По словам Владимира Яшина, сначала парижан испугали погодные условия, в частности, гололедица, но и она оказалась преодолимой.

Выступление французской труппы Remue Menage в парке Урицкого

Сегодня утром французские актеры вылетели домой, но еще целых три дня в парках и скверах Казани будет работать московская труппа «Большие братья».

Подробный репортаж с шоу читайте на портале «События».

 


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