В «Смене» состоится показ фильма – победителя Каннского фестиваля 2017 года

(Казань, 1 января, «Татар-информ»). Завтра, 2 января, в Центре современной культуры «Смена» пройдет единственный показ фильма «Квадрат» Рубена Эстлунда – победителя Каннского фестиваля 2017 года, сообщает пресс-служба центра.

«Квадрат» – новый экспонат галереи, призванный вызывать у горожан приступы любви и альтруизма. По крайней мере, такова задумка удачливого куратора Кристиан, пользующегося успехом и у коллег, и в арт-сообществе, и у девушек.

Но кража бумажника и сотового телефона заставляет Кристиана искать реванша. Поначалу шутливое наказание воришек приводит к тому, что герой сильно отдаляется от ценностей, которые он собирался продвигать.

Показ состоится на языке оригинала с русскими субтитрами.