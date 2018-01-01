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С 1 января в Татарстане стартует зимний учет диких животных

1 января 2018, 08:10

Подсчет охотничьих ресурсов республики будет проводиться по 1575 маршрутам.
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(Казань, 1 января, «Татар-информ»). Сегодня в Татарстане стартует зимний маршрутный учтет диких охотничьих животных. Он будет проходить с 1 января по 28 февраля 2018 года, сообщает пресс-служба Государственного комитета РТ по биологическим ресурсам.

Планируется определить численность лосей, косуль, кабанов, рысей, волков, лисиц, корсаков, куниц, хорей, горностаев, белок, зайцев, рябчиков, тетеревов, глухарей и серых куропаток, проживающих в охотугодьях республики.

Для определения численности диких животных, зверей и птиц запланированы 1575 маршрутов общей протяженностью чуть менее 16,5 тыс. км.


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