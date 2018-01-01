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«Молодежка ОНФ» обновила интерьер в реабилитационном центре Казани

1 января 2018, 02:18

Команда «Молодежки ОНФ» в течение дня разобрала и вывезла старую мебель, а также занесла и собрала новую.
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(Казань, 1 января, «Татар-информ»). Представители Общероссийского народного фронта помогли обновить интерьер в реабилитационном центре для детей и подростков с ограниченными возможностями «Солнечный» в Казани, сообщает пресс-служба компании.

Команда «Молодежки ОНФ» в течение дня разобрала и вывезла старую мебель, а также занесла и собрала новую.

По словам члена регионального штаба ОНФ в Татарстане Андрея Медведева, задача была поставлена трудоемкая, но посильная. По его мнению, молодежь должна помогать не только старшему поколению, но и в широком смысле тем, кто в этом нуждается. Теперь дети с ограниченными возможностями смогут проходить реабилитацию в более комфортных условиях.

Акция ОНФ прошла в рамках всероссийского конкурса Народного фронта «Не жди перемен! Твори перемены».

 


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