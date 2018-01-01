«Молодежка ОНФ» обновила интерьер в реабилитационном центре Казани

(Казань, 1 января, «Татар-информ»). Представители Общероссийского народного фронта помогли обновить интерьер в реабилитационном центре для детей и подростков с ограниченными возможностями «Солнечный» в Казани, сообщает пресс-служба компании.



Команда «Молодежки ОНФ» в течение дня разобрала и вывезла старую мебель, а также занесла и собрала новую.



По словам члена регионального штаба ОНФ в Татарстане Андрея Медведева, задача была поставлена трудоемкая, но посильная. По его мнению, молодежь должна помогать не только старшему поколению, но и в широком смысле тем, кто в этом нуждается. Теперь дети с ограниченными возможностями смогут проходить реабилитацию в более комфортных условиях.



Акция ОНФ прошла в рамках всероссийского конкурса Народного фронта «Не жди перемен! Твори перемены».