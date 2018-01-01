Учетные номера федеральных автодорог изменятся с 2018 года

(Казань, 1 января, «Татар-информ»). Переход на новые учетные номера автомобильных дорог федерального значения завершится сегодня, 1 января 2018 года, сообщает Росавтодор.

Учетный номер трассы включает в себя заглавную букву русского алфавита или арабские цифры, в том числе через дефис – порядковый номер автодороги.

Например, «M» – для автодорог федерального значения, соединяющих Москву со столицами иностранных государств и административными центрами субъектов России. Буква «Р» – для автодорог федерального или регионального значения, соединяющих административные центры РФ.

Буква «А» – для дорог федерального или регионального значения, которые являются подъездами к крупнейшим транспортным узлам и специальным объектам, а также для подъездов от административного центра субъекта РФ, не имеющего дорожной связи с Москвой, к морским или речным портам, аэропортам и железнодорожным станциям либо границам других государств; для автодорог, соединяющих дороги федерального значения между собой.

Полный перечень федеральных автомобильных дорог с новыми учетными номерами опубликован на сайте Росавтодора.