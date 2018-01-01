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В Ташкенте прошла Молодежная конференция российских соотечественников Узбекистана

1 января 2018, 03:30

На форуме обсудили, как сохранить свои традиции и язык и как популяризировать российскую культуру в Узбекистане.
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(Казань, 1 января, «Татар-информ»). В Ташкенте прошла Молодежная конференция российских соотечественников Узбекистана, сообщает пресс-служба представительства Татарстана в Узбекистане.

Татарстан представил Назим Исмагилов, член Совета Всемирного Форума татарской молодежи. Участникам форума он рассказал об общественных и благотворительных мероприятиях татарского центра молодежи. Например, о посещении детских домов милосердия в Ташкенте и ташкентской области, поездках в дома престарелых в Ташкентской области, ежегодной благотворительной акции «Достучаться до каждого ветерана» на 9 мая.

Также силами центра в Узбекистане организовали татаро-башкирский народный праздник Сабантуй и мероприятие, посвященное Дню Татарстана.

Молодые представители русского, татарского, башкирского, крымско-татарского культурных центров Узбекистана зачитали свои доклады. На форуме обсудили, как сохранить свои традиции и язык и как популяризировать российскую культуру в Узбекистане. 


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