В Мамадыше пройдет фестиваль креативных санок «SunnyФЕСТ»

(Казань, 1 января, «Татар-информ»). В Мамадыше 27 января пройдет фестиваль креативных санок «SunnyФЕСТ», сообщает пресс-служба Минсельхозпрода РТ.

На празднике запланировано проведение конкурсов на самые креативные самодельные санки и костюмы, а также самый быстрый и дальний спуски с горки.

Участники фестиваля смогут посетить музей санок, выставку народных промыслов, принять участие в мастер-классах и других мероприятиях.

К конкурсу допускаются участники в возрасте от 18 до 35 лет. Они должны будут сконструировать оригинальные санки, выступить с презентацией и спуститься с горки.

Организаторы мероприятия – Аграрное молодежное объединение РТ и исполком Мамадышского района РТ.