Южная Корея задержала судно по подозрению в поставке нефти КНДР

(Казань, 31 декабря, «Татар-информ»). Южная Корея задержала следовавшее под панамским флагом судно KOTI по подозрению в транспортировке нефти в Северную Корею. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Yonhap.

Сейчас судно находится в порту Пхентхэк-Танджин (провинция Кенгидо). Большую часть его экипажа составляют граждане Китая и Мьянмы.

Южнокорейские власти запретили KOTI выходить в море еще 21 декабря. Однако известно об этом стало только сейчас.

Это уже второе судно, задержанное по подозрению в поставке нефти КНДР, отмечает «Интерфакс» со ссылкой на телеканал YTN.

Еще 24 ноября власти Республики Корея задержали ходящее под гонконгским флагом судно Lighthouse Winmore, 16 октября будто бы перекачавшее заметное количество нефти на северокорейский корабль. Информация об этом появилась лишь 29 декабря.