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Экономика и финансы, Общество

Правительство РФ утвердило выделение средств на выплаты при рождении первенца

31 декабря 2017, 23:18

Общий объем субвенций в 2018 году составит 21,4 млрд рублей.
Правительство РФ выделило более 21 млрд рублей на выплаты при рождении первенца
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(Казань, 31 декабря, «Татар-информ»). Правительство РФ утвердило выделение средств регионам на ежемесячные выплаты при рождении или усыновлении первого ребенка.

Общий объем субвенций в 2018 году составит 21,4 млрд рублей, сообщает пресс-служба Правительства.

При этом сам текст документа пока не опубликован.

Кроме того, Правительство России утвердило порядок предоставления субвенций бюджетам регионов и бюджету города Байконура на выплаты при рождении или усыновлении первенца. Это постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. 


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