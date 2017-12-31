Правительство РФ утвердило выделение средств на выплаты при рождении первенца

(Казань, 31 декабря, «Татар-информ»). Правительство РФ утвердило выделение средств регионам на ежемесячные выплаты при рождении или усыновлении первого ребенка.
Общий объем субвенций в 2018 году составит 21,4 млрд рублей, сообщает пресс-служба Правительства.
При этом сам текст документа пока не опубликован.
Кроме того, Правительство России утвердило порядок предоставления субвенций бюджетам регионов и бюджету города Байконура на выплаты при рождении или усыновлении первенца. Это постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.