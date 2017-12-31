В Петропавловске-Камчатском сгорели Дед Мороз и Снегурочка

(Казань, 31 декабря, «Татар-информ»). Сегодня вечером в Петропавловска-Камчатском загорелись установленные у главной городской елки фигуры Деда Мороза и Снегурочки, передает ИА «Кам 24».
Вызванным на место ЧП пожарным удалось потушить пожар, но фигуры оказались почти полностью уничтожены огнем. Само новогоднее дерево не пострадало.
По предварительной информации, причиной возгорания стало короткое замыкание. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.
Сегодня также полностью сгорела главная новогодняя елка Сахалинской области в Южно-Сахалинске.