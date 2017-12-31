Генсек ООН в новогоднем обращении призвал мировое сообщество к единству

(Казань, 31 декабря, «Татар-информ»). Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш в преддверии Нового года призвал мировое сообщество к единству. Видеообращение опубликовано на канале организации в YouTube.

Гутерреш напомнил, что при вступлении в должность призвал объявить 2017-й годом мира. Однако «мир пошел в обратном направлении», констатировал он.

Генсек ООН заявил об углублении конфликтов, ужасающих нарушениях прав человека, росте национализма и ксенофобии. Увеличение риска использования ядерного оружия напомнило ему о временах холодной войны.

В связи с этим А. Гутерреш призвал мир к единству в наступающем 2018 году. «Мы можем урегулировать конфликты, преодолеть ненависть и защитить общие ценности. Но мы можем сделать это лишь сообща», – подчеркнул он.

Мировым лидерам стоит заняться преодолением разногласий между государствами и объединением людей вокруг общих целей, добавил генсек ООН. И резюмировал: «Путеводной звездой является единство. От него зависит наше будущее».