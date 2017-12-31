Из девятиэтажки в Набережных Челнах пожарные спасли двоих взрослых и ребенка

(Казань, 31 декабря, «Татар-информ). В Набережных Челнах двоих взрослых и ребенка спасли с пожара, который случился в девятиэтажке, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Сообщение о том, что с седьмого этажа многоэтажки в поселке ГЭС валит дым, поступило на единый номер вызова экстренных служб 112 в 13.53.

Как выяснилось, на балконе четырехкомнатной квартиры горели старые вещи. На место прибыли сотрудники ПСЧ № 55, 56 и 72, полицейские, медики, сотрудники Горгаза.

Площадь горения составила шесть квадратных метров. Из-за сильного дыма пожарные спасли двоих взрослых и ребенка из квартиры, расположенной выше той, в которой случился пожар. Люди не пострадали.