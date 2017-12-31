NASA представило топ самых популярных фотографий 2017 года

(Казань, 31 декабря, «Татар-информ»). Американское Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) представило топ самых популярных фотографий, опубликованных за 2017 год на странице агентства в Instagram’е.

Снимки объединены в видеоролик, который размещен на YouTube.

Возглавил рейтинг снимок солнечного затмения, сделанный над озером Каскейд. На второй позиции оказалось другое фото солнечного затмения, на котором Луна начинает закрывать Солнце. Третье место досталось фотографии ночной Земли, сделанный с борта Международной космической станции (МКС).

На четвертой позиции – снимок суперлуния, также сделанный с МКС. Пятое место досталось изображению межзвездного астероида ʻOumuamua.