Все новости Татарстан Россия

Здоровье и среда, Наука и образование

Хронический недосып оказался связан с развитием болезни Альцгеймера

31 декабря 2017, 19:15

Отсутствие сна приводит к концентрации в мозге одного из триггеров заболевания – белка бета-амилоида.
Снотворные увеличивают риск преждевременной смерти в 5 раз, предупреждают ученые
Нарушение сна может привести к развитию болезни Альцгеймера
Ученые: Шоколад снижает риск развития слабоумия и болезней Альцгеймера и Паркинсона
Ресвератрол может замедлять развитие болезни Альцгеймера
Кофейные зерна предотвращают и лечат слабоумие

(Казань, 31 декабря, «Татар-информ»). Хронический недостаток сна оказался связан с развитием болезни Альцгеймера. К такому выводу пришли исследователи из Школы медицины при Университете Вашингтона в Сент-Луисе.

Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на обзор работы группы ученых под руководством Рэндалла Бэйтмена, опубликованный на сайте университета.

Неврологам удалось выяснить, что хронический недосып способствует концентрации в головном мозге белка бета-амилоида, который является одним из триггеров болезни Альцгеймера.

Нормальный уровень бета-амилоида у участников эксперимента оказывался превышен на 25 – 30 процентов. Это соответствует показателям людей, склонных к нейродегенеративным болезням по генетическим причинам.

При этом Бэйтмен подчеркнул, что одна бессонная ночь не означает обязательного развития заболевания в будущем. Куда более велики риски у страдающих от хронических проблем со сном. 


Подписывайтесь на нас в Telegram

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter