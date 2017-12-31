Хронический недосып оказался связан с развитием болезни Альцгеймера

(Казань, 31 декабря, «Татар-информ»). Хронический недостаток сна оказался связан с развитием болезни Альцгеймера. К такому выводу пришли исследователи из Школы медицины при Университете Вашингтона в Сент-Луисе.

Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на обзор работы группы ученых под руководством Рэндалла Бэйтмена, опубликованный на сайте университета.

Неврологам удалось выяснить, что хронический недосып способствует концентрации в головном мозге белка бета-амилоида, который является одним из триггеров болезни Альцгеймера.

Нормальный уровень бета-амилоида у участников эксперимента оказывался превышен на 25 – 30 процентов. Это соответствует показателям людей, склонных к нейродегенеративным болезням по генетическим причинам.

При этом Бэйтмен подчеркнул, что одна бессонная ночь не означает обязательного развития заболевания в будущем. Куда более велики риски у страдающих от хронических проблем со сном.