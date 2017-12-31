В Челнах назвали финалистов городского этапа премии «Студент года-2017»

(Набережные Челны, 31 декабря, «Татар-информ»). В Набережных Челнах объявили имена финалистов городского этапа республиканской премии «Студент года-2017». Награждение победителей пройдет в преддверии Всероссийского дня студенчества в конце января 2018 года.

Всего в конкурсе принял участие 51 студент в 14 номинациях. Состязание включало заочный и очный этапы, причем последний был организован впервые.

В номинации «Гран-при» финалистами стали студенты филиала Казанского инновационного университета имени В. Г. Тимирясова Алина Нигаматуллина и Алексей Володин, а также студентка Набережночелнинского института К(П)ФУ Диляра Шайхутдинова.

Студент Технического колледжа имени В. Д. Поташова Дмитрий Мукминов, студент филиала КНИТУ (КАИ) имени А. Н. Туполева Денис Идрисов и студентка Набережночелнинского государственного педагогического университета Чулпан Калимуллина отмечены в номинации «Общественник года-2017».

Студентка филиала Казанского инновационного университета имени В. Г. Тимирясова Анастасия Быкова, студент Набережночелнинского института КФУ Ильвир Хабибуллин и студент Камского института искусств и дизайна Данил Сафеев прошли в финал в номинации «Творческая личность года-2017».

Также стали известны финалисты в номинациях «Спортсмен года-2017», «Иностранный студент года-2017», «Журналист года-2017», «Интеллект года-2017» и «Волонтер года-2017». А также – «Творческий коллектив года-2017», «Студенческое СМИ года-2017», «Студенческая общественная организация», «Студенческий трудовой отряд года-2017», «Студенческий проект года-2017» и «Студенческая научная организация года-2017».

Этап конкурса в Автограде провел Городской студенческий совет при поддержке молодежного центра «Нур» и отдела по работе с молодежью Управления образования и по делам молодежи города. Финал дожен пройти в новом формате, который пока держится в секрете.

Победитель в номинации «Гран-при» получит именную стипендию депутата Госдумы России Альфии Когогиной, а победители в номинациях – дипломы и призы от организаторов и партнеров премии.