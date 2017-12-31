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Происшествия

Обвиняемому по делу о взрыве в Петербурге назначат психиатрическую экспертизу

31 декабря 2017, 17:57

С 19-летнего возраста подозреваемый Лукьяненко наблюдался в психоневрологическом диспансере.
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(Казань, 31 декабря, «Татар-информ»). Обвиняемому по делу о случившимся в петербургском супермаркете «Перекресток» взрыве Дмитрию Лукьяненко будет назначена судебно-психиатрическая экспертиза, которая установит степень его вменяемости. Об этом сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

Основанием для назначения экспертизы являются тяжесть инкриминируемого преступления и то, что Лукьяненко с 19-летнего возраста наблюдался в психоневрологическом диспансере, пояснила она.

При этом обвиняемый дал признательные показания, подтверждающие его причастность к организации и совершению теракта. По его собственным словам, мотивом для совершения преступления стала ненависть к организаторам и участникам психологических тренингов.

Взрыв в супермаркете «Перекресток» в Санкт-Петербурге случился вечером 27 декабря. Сдетонировало самодельное взрывное устройство, оставленное неизвестным в камере хранения магазина. В результате пострадали 18 человек.  


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