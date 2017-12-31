СКР переквалифицировал дело о взрыве в супермаркете Петербурга

(Казань, 31 декабря, «Татар-информ»). Следственный комитет переквалифицировал уголовное дело о случившимся в петербургском супермаркете «Перекресток» взрыве.

Задержанному петербуржцу Дмитрию Лукьяненко предъявлено обвинение по статье «Террористический акт» УК РФ. При этом изначально дело было возбуждено по статье «Покушение на убийство нескольких лиц, совершенное общеопасным способом».

Экспертизы, в том числе генетические, подтверждают причастность обвиняемого к изготовлению бомбы и записи на две спрятанные рядом с местом инцидента флешки информации о мотивах совершения теракта. Об этом рассказала официальный представитель СКР Светлана Петренко, передает «Интерфакс».

Взрыв в супермаркете «Перекресток» в Санкт-Петербурге произошел вечером 27 декабря. Сдетонировало самодельное взрывное устройство, оставленное неизвестным в камере хранения магазина. В результате пострадали 18 человек.