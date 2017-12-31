Два рыбака сгорели в палатке на острове Голодный в Мамадышском районе

(Казань, 31 декабря, «Татар-информ»). В Мамадышском районе два рыбака сгорели в палатке, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Сегодня днем мужчина позвонил сотрудникам МЧС и сообщил том, что возле села Вандовка на острове Голодный он обнаружил сгоревшую палатку.

На место отправились сотрудники ПСЧ №163.

После осмотра места происшествия и беседы с заявителем удалось установить, что вчера двое его друзей отправились на остров рыбачить. Сегодня он не смог до них дозвониться, отправился их искать и нашел обгоревшую палатку.

Сейчас сотрудники полиции Нижнекамского и Мамадышского районов, пожарные и спасатели устанавливают картину случившегося.

Известно, что рыбаки для обогрева небольшой летней палатки использовали газовую горелку с пятилитровым баллоном пропана.





