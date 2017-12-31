В Нижнекамске сотрудники ДПС помогли пожарным спасти из горящей квартиры людей

(Казань, 31 декабря, «Татар-информ»). В Нижнекамски пожарные вместе с сотрудниками ДПС спасли из горящей квартиры мужчину и женщину, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Вчера вечером на единый номер вызова экстренных служб 112 поступило сообщение о том, что из окон одной из квартир на девятом этаже дома №109 по проспекту Мира валит черный дым.

На месте сотрудники ПСЧ №63 выяснили, на лестничной площадке наверху находились сотрудники ДПС и супруга хозяина горящей квартиры. Женщина рассказала, что в момент возгорания они были в гостях у соседей. Когда они узнали о пожаре, ее муж отправился внутрь, чтобы открыть окна и выпустить дым, из-за которого в итоге не смог выбраться из квартиры и остался ждать спасателей на балконе. Женщину из коридора квартиры вывели сотрудники дорожной полиции.

Спасатели помогли мужчине выбраться с помощью специальной маски и потушили пожар.

В результате сгорел диван, огонь закоптил стены комнаты. 75-летний мужчина и его 73-летняя жена не пострадали.

Предварительная причина пожара – нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования.