Жители России в 318-й раз встретят Новый год в январе

(Казань, 31 декабря, «Татар-информ»). Завтра, 1 января, наступает новый календарный 2018 год. По традиции сегодня россияне собираются с родными и близкими за праздничным столом, чтобы проводить уходящий год.



Новый год празднуется многими народами по всему миру в соответствии с юлианским календарем. Первый январский день стал считаться стартом нового календарного года после указа римского императора Юлия Цезаря в 46 году до нашей эры. Стоит отметить, что на Руси до XV века новый год наступал 1 марта, но с 1492 года в соответствии с церковным календарем Новый год был перенесен на 1 сентября.



Начиная с 1700 года по указу императора Петра I началом нового года стало считаться 1 января, но по юлианскому календарю («по-старому стилю»). В 1897 году в России был принят закон, который сделал 1 января нерабочим днем, а с 1919 года Российская Империя перешла на григорианский календарь.



Отметим, что с 1930 по 1947 год 1 января был обычным рабочим днем. Указом Президиума ВС СССР с 1947 года 1 января вновь стал считаться праздничным и нерабочим днем. С 1992 года нерабочим днем стало и 2 января. А после были введены долгие каникулы, срок которых варьируется от недели до десяти дней. Сюда же входит и праздник Рождества, который отмечается седьмого января.



В России, как и во многих других странах, к Новому году принято наряжать ёлку или сосну. Праздничный стол обычно включает такие блюда, как оливье, селедка под шубой, жареная курица, пельмени и многое другое. Также на Новый год принято дарить подарки, которые обычно кладут под елку. По древней традиции детям подарки дарит Дед Мороз —- сказочный персонаж, образ которого основан на представлениях о Морозе и Святом Николае Чудотворце.



Ещё одной новогодней традицией в России современной стал просмотр фильма «Ирония судьбы, или С лёгким паром!», которому в этом году исполняется 42 года. Напомним, эта любимая многими новогодняя кинолента на этот раз перешла с Первого канала на телеканал «Россия 1».



За несколько минут до наступления полуночи по всем центральным теле- и радиоканалам с поздравительной речью обращается Президент России. Традицию этому явлению заложил Леонид Брежнев перед встречей 1970 года.