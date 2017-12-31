(Казань, 31 декабря, «Татар-информ»). На Лебяжьем озере заработала первая освещенная лыжная трасса длиной 4 км. Об этом написала на своей странице в Instagram’е помощник Президента РТ Наталия Фишман.

«Освещение проходит вдоль системы озер Лебяжье – от лыжной базы Динамо до развилки к озерам Сухое Лебяжье и Изумрудное (Карьер)», – пояснила она.

Освещаться трасса будет с 16.00 до 7.30, что позволит использовать ее круглосуточно.

По словам Фишман, трассу изначально проложили лыжники-любители. Ее появление позволит отделить любителей лесных прогулок и профессиональных спортсменов, добавила она.

В будущем году работа по освещению лыжных трасс будет продолжена. Будут оборудованы трассы для профессионалов протяженностью 1,5 км, 3 км и 5 км, отметила Н. Фишман.

Ранее стало известно, что на содержание садов, парков и скверов, а также городского леса «Лебяжье» в Казани зимой 2018 года предполагается потратить 19,9 млн рублей.