(Казань, 31 декабря, «Татар-информ»). На Лебяжьем озере заработала первая освещенная лыжная трасса длиной 4 км. Об этом написала на своей странице в Instagram’е помощник Президента РТ Наталия Фишман.
«Освещение проходит вдоль системы озер Лебяжье – от лыжной базы Динамо до развилки к озерам Сухое Лебяжье и Изумрудное (Карьер)», – пояснила она.
Освещаться трасса будет с 16.00 до 7.30, что позволит использовать ее круглосуточно.
По словам Фишман, трассу изначально проложили лыжники-любители. Ее появление позволит отделить любителей лесных прогулок и профессиональных спортсменов, добавила она.
Ещё один предновогодний сюрприз – на Лебяжьем появилась первая освещенная прогулочная лыжная трасса, протяженностью 4 км! Освещение проходит вдоль системы озер Лебяжье – от лыжной базы Динамо до развилки к озерам Сухое Лебяжье и Изумрудное (Карьер). Эту трассу проложили лыжники-любители, а размещение каждого столба обсуждалось на месте с директором лыжной базы Азатом Якуповичем, автором проекта благоустройства территории Лилией Гизятовой и АО "Казэнерго" @kaz_energo Светить будет с 16:00 и до 7:30, так что кататься теперь можно круглосуточно. Предвосхищая спор о том, почему не осветили трассу для профессиональных спортсменов, отмечу, что мы продолжим делать это в 2018 году – появятся еще 1,5км, 3 км и 5 км освещенных профессиональных лыжных трасс. Мы специально развели потоки – теперь лыжники-любители, приехавшие на лесную прогулку и профи, осуществляющие полноценную тренировку, пересекаться не будут. Хорошего нам всем 2018 года! #янаелбелэн #сновымгодом #озералебяжье
В будущем году работа по освещению лыжных трасс будет продолжена. Будут оборудованы трассы для профессионалов протяженностью 1,5 км, 3 км и 5 км, отметила Н. Фишман.
Ранее стало известно, что на содержание садов, парков и скверов, а также городского леса «Лебяжье» в Казани зимой 2018 года предполагается потратить 19,9 млн рублей.