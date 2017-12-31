Четыре человека серьёзно пострадали при столкновении авто в Бугульминском районе

(Казань, 31 декабря, «Татар-информ»). В результате ДТП в Бугульминском районе пострадали четыре человека, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Вчера вечером на 294-м километре трассы Казань – Оренбург лоб в лоб столкнулись «Лада Самара» и «Фольксваген Джетта».

На месте спасатели ЗПСО №7 с помощью специального гидравлического инструмента достали из разбитой отечественной легковушки 47-летнюю пассажирку. Женщину доставили в Бугульминскую ЦРБ со множественными ушибами и переломами.

Водителя «Лады», а также водителя и пассажирку «Фольксвагена» отправили в отделение травматологии с переломами ребер, ушибами и ранами.