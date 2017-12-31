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Четыре человека серьёзно пострадали при столкновении авто в Бугульминском районе

31 декабря 2017, 16:59 , Фото: ГУ МЧС России по РТ

Четыре человека серьёзно пострадали при столкновении авто в Бугульминском районе На 294-м километре трассы Казань – Оренбург лоб в лоб столкнулись «Лада Самара» и «Фольксваген Джетта».
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(Казань, 31 декабря, «Татар-информ»). В результате ДТП в Бугульминском районе пострадали четыре человека, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Вчера вечером на 294-м километре трассы Казань – Оренбург лоб в лоб столкнулись «Лада Самара» и «Фольксваген Джетта».

На месте спасатели ЗПСО №7 с помощью специального гидравлического инструмента достали из разбитой отечественной легковушки 47-летнюю пассажирку. Женщину доставили в Бугульминскую ЦРБ со множественными ушибами и переломами. 

Водителя «Лады», а также водителя и пассажирку «Фольксвагена» отправили в отделение травматологии с переломами ребер, ушибами и ранами. 


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