Пушков охарактеризовал слова Трампа об успехах в Сирии как «постправду»

(Казань, 31 декабря, «Татар-информ»). Член Совета Федерации ФС РФ Алексей Пушков отреагировал на слова Президента Соединенных Штатов Дональда Трампа о решающем вкладе возглавляемой США коалиции в победу над запрещенной в России и многих других государствах группировкой «Исламское государство»*.

Заявление Трампа является постправдой, нужной только для решения политических задач и никак не связанной с действительным положением вещей, написал он в своем Twitter'е.

Утверждение Трампа о достижениях США в Сирии имеет мало общего с фактами. Это "пост-правда" - псевдо-реальность, нужная для политич. целей. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) December 31, 2017

Ранее Президент США заявил, что коалиция «достигла исторических успехов в борьбе с ИГ», отвоевав почти 100 процентов территорий в Ираке и Сирии, ранее находившихся под контролем террористической группировки.

Высказывание Трампа вызвало критику и в Государственной Думе.

*«Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ или ДАИШ) – международная исламистская суннитская организация, действующая преимущественно на территории Сирии и Ирака. ИГ признано рядом стран, в том числе и РФ, а также некоторыми международными структурами террористической организацией, его деятельность запрещена.