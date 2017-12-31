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Политика

Пушков охарактеризовал слова Трампа об успехах в Сирии как «постправду»

31 декабря 2017, 16:32

Трамп заявил, что возглавляемая США коалиция освободила от террористов почти все контролировавшиеся ими территории.
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(Казань, 31 декабря, «Татар-информ»). Член Совета Федерации ФС РФ Алексей Пушков отреагировал на слова Президента Соединенных Штатов Дональда Трампа о решающем вкладе возглавляемой США коалиции в победу над запрещенной в России и многих других государствах группировкой «Исламское государство»*.

Заявление Трампа является постправдой, нужной только для решения политических задач и никак не связанной с действительным положением вещей, написал он в своем Twitter'е.

Ранее Президент США заявил, что коалиция «достигла исторических успехов в борьбе с ИГ», отвоевав почти 100 процентов территорий в Ираке и Сирии, ранее находившихся под контролем террористической группировки.

Высказывание Трампа вызвало критику и в Государственной Думе.

*«Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ или ДАИШ) – международная исламистская суннитская организация, действующая преимущественно на территории Сирии и Ирака. ИГ признано рядом стран, в том числе и РФ, а также некоторыми международными структурами террористической организацией, его деятельность запрещена.  


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