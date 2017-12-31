(Казань, 31 декабря, «Татар-информ»). Президент РФ Владимир Путин пожелал россиянам сплоченности, дружбы и перемен к лучшему в Новом году. Поздравление главы государства вышло в эфир в самом восточном поясе страны, где 2018 год уже вступил в свои права.

Российский лидер заметил, что хотя этот праздник отмечается каждый год, но все равно воспринимается как «новый, добрый, желанный», обещающий исполнение надежд.

При этом он напомнил, что Новый год – это в первую очередь семейный праздник, который отмечается так, «как было в детстве: с подарками и сюрпризами, с особой теплотой, с ожиданием важных перемен». По мнению главы государства, они обязательно придут, если люди будут помнить о родителях, понимать детей, «поддерживать тех, кто рядом, кто нуждается в нашем участии и душевной щедрости».

Отдельно Путин упомянул тех, кто «работает, выполняет воинский или профессиональный долг, дежурит в больницах, ведет самолеты и поезда». «Мы вместе в эту прекрасную новогоднюю ночь. Мы вместе и в наших общих повседневных делах», – подчеркнул он и добавил, что «сплоченность, дружба, бескорыстная любовь к России» помогают совершать достойные поступки и добиваться высоких достижений.

Президент России призвал в последние минуты уходящего года «сказать друг другу самые заветные слова, простить ошибки, обиды, обнять, признаться в любви, согреть заботой и вниманием».

«Пусть в новом году в жизни каждого человека, каждой семьи произойдут перемены к лучшему, чтобы все были здоровы, чтобы рождались дети и чтобы они радовали нас. Искренне желаю всем вам успехов и благополучия, мира и процветания нашей великой России, нашей любимой и единственной. Будьте счастливы! С праздником вас, с новым, 2018 годом!» – завершил свою речь Владимир Путин.