Стала известна дата прощания с Александром Шавриным

(Казань, 31 декабря, «Татар-информ»). Прощание с заслуженным артистом России Александром Шавриным, скончавшимся 30 декабря, состоится в театре Маяковского 2 января, сообщает ТАСС.
Александру Шаврину было 57 лет. Отпевание пройдет в церкви Малого Вознесения.
Как ранее сообщило ИА «Татар-информ», артист скончался после продолжительной болезни.
Александр Шаврин родился 16 декабря 1960 года. В 1982 году окончил Высшее Театральное училище имени Щукина. После завершения учебы был принят в труппу Театра имени Маяковского.
За эти годы он снялся в разных спектаклях, сериалах и фильмах. В 2001 году получил звание заслуженного артиста РФ.