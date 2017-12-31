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Культура

Стала известна дата прощания с Александром Шавриным

31 декабря 2017, 15:46

Отпевание пройдет в церкви Малого Вознесения.
Заслуженный артист РФ Александр Шаврин скончался после продолжительной болезни

(Казань, 31 декабря, «Татар-информ»). Прощание с заслуженным артистом России Александром Шавриным, скончавшимся 30 декабря, состоится в театре Маяковского 2 января, сообщает ТАСС.

Александру Шаврину было 57 лет. Отпевание пройдет в церкви Малого Вознесения.

Как ранее сообщило ИА «Татар-информ», артист скончался после продолжительной болезни.

Александр Шаврин родился 16 декабря 1960 года. В 1982 году окончил Высшее Театральное училище имени Щукина. После завершения учебы был принят в труппу Театра имени Маяковского.

За эти годы он снялся в разных спектаклях, сериалах и фильмах. В 2001 году получил звание заслуженного артиста РФ.

 


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