Художник театра «Лицедеи» Борис Петрушанский не дожил до 71-летия два дня

(Казань, 31 декабря, «Татар-информ»). В Санкт-Петербурге скончался художник Борис Петрушанский. До своего 71-летия он не дожил два дня, пишет «Российская газета».



О смерти художника стало известно от коллег из театра «Лицедеи». В этом театре Борис Петрушанский работал долгие годы директором, а затем художником-постановщиком.



Друг художника Андрей Гульцев написал, что Петрушанский был одним из светлейших и добрейших людей. Он взрастил «лицедеев», был их артистическим директором и сценографом, художником, артистом, режиссером, педагогом.



Помимо работы в театре Борис Петрушанский написал множество книг, работал в кино. Он принял участие в создании более чем 60 фильмов. Последним фильмом с его участием в качестве художника-постановщика стала лента «Клад».



О дате и месте похорон станет известно в начале января.