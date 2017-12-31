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В новогоднюю ночь казанцев приглашают на каток «Черное озеро» и в парк Горького

31 декабря 2017, 14:37

Организаторы новогодней ночи на «Черном озере» подготовили вечеринку на льду.
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(Казань, 31 декабря, «Татар-информ»). Жителей и гостей столицы Татарстана приглашают отметить Новый год на катке в парке «Черное озеро» и парке имени Горького. Об этом сообщается в группе «Парки и скверы Татарстана» в социальных сетях . 

В парке Горького состоится ретро-вечеринка. Гости мероприятия смогут вместе станцевать и спеть любимые хиты из фильма «Старые песни о главном». В парке будет работать рождественская ярмарка с горячими напитками и едой. Ведущий будет создавать веселое настроение для гостей, а танцевальные коллективы радовать глаз. Также для всех пришедших предусмотрены подарки. Новогодняя программа начнется в 23 часа и завершится в 3 утра.

Организаторы новогодней ночи на «Черном озере» подготовили вечеринку на льду. Праздничная программа также будет проходить с 23 часов вечера до 3 утра. Для желающих покататься будет работать прокат коньков, а для желающих подкрепиться – кофейня у катка и кафе.

В полночь все гости смогут посмотреть видеобращение президента РФ – Владимира Путина, а затем выступит кавер-группа «Жарит лето» и состоится световое шоу.

 


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