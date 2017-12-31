Пожарные спасли двух жителей Нижнекамска

(Казань, 31 декабря, «Татар-информ»). Двух жителей десятиэтажного многоквартирного дома на проспекте Мира в Нижнекамске, спасли накануне вечером пожарные. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ.

Из-за нарушений, допущенных при устройстве и использовании электрооборудования, произошло возгорание мебели. Двоих жителей пострадавшей квартиры – 1942 и 1944 годов рождения, пришлось выводить из задымленного помещения в специальных дыхательных масках.

В Набережных Челнах в цехе по производству металлоконструкций загорелись банки с эмалью. С пожаром удалось быстро справиться. Общая площадь горения составила шесть метров. Причина возникновения пожара, по мнению сотрудников МЧС – нарушение правил безопасности во время электрогазосварочных работ.

