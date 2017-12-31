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Происшествия

Пожарные спасли двух жителей Нижнекамска

31 декабря 2017, 14:03

Причиной пожара в 10-этажном многоквартирном доме, стало нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования.
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(Казань, 31 декабря, «Татар-информ»). Двух жителей десятиэтажного многоквартирного дома на проспекте Мира в Нижнекамске, спасли накануне вечером пожарные. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ.

Из-за нарушений, допущенных при устройстве и использовании электрооборудования, произошло возгорание мебели. Двоих жителей пострадавшей квартиры – 1942 и 1944 годов рождения, пришлось выводить из задымленного помещения в специальных дыхательных масках.

В Набережных Челнах в цехе по производству металлоконструкций загорелись банки с эмалью. С пожаром удалось быстро справиться. Общая площадь горения составила шесть метров. Причина возникновения пожара, по мнению сотрудников МЧС – нарушение правил безопасности во время электрогазосварочных работ.
 


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