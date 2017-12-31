Заслуженный артист РФ Александр Шаврин скончался после продолжительной болезни

(Казань, 31 декабря, «Татар-информ»). 30 декабря скончался заслуженный артист России, один из ведущих артистов Театра Маяковского Александр Шаврин. Ему было 57 лет. О смерти артиста сообщает Московский академический театр имени Маяковского.



Причиной смерти Шаврина стала продолжительная болезнь. «Приносим свои соболезнования всем родным и близким», – говорится в сообщении театра.

Прощание с актером Александром Шавриным состоится 2 января в Театре Маяковского.



Александр Шаврин получил звание заслуженного артиста России в 2001 году. В репертуаре артиста были разноплановые роли, он играл в спектаклях «Место для курения», «Круг», «Плоды просвещения», «Валенсианские безумцы», «Шутка мецената» и в других.

Актер также снимался в сериалах и фильмах. Среди них сериал – «Бедная Настя» и две части киноленты «Наши соседи».

Ранее сообщалось, что 26 декабря скончался театральный режиссер Виктор Симакин.