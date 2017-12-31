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Происшествия

Двое татарстанцев погибли в ДТП на трассе в Башкирии

31 декабря 2017, 13:49

На трассе М-5 «Урал» лоб в лоб столкнулись ВАЗ 21074 из Бавлинского района РТ и «FUSO Canter».
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(Казань, 31 декабря, «Татар-информ»). Двое погибших, один – пострадавший. Все трое – жители Бавлинского района РТ. В Башкортостане, на 1374-м километре трассы М-5 «Урал», накануне произошло ДТП – сообщает ИА «Башинформ».

В начале шестого утра житель деревни Татарский Кандыз в Бавлинском районе РТ на автомобиле «ВАЗ» седьмой модели двигался в направлении от Уфы в сторону Самары, не справился с управлением и выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с автомобилем «FUSO Canter».

В результате лобового столкновения грузовика с отечественной легковушкой, двое пассажиров «ВАЗа» погибли, сам водитель «семерки» получил травмы и был госпитализирован. Водитель грузовой машины не пострадал.


 


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