ТОП-10 лучших фильмов обошелся татарстанцам более чем в 321 млн рублей

(Казань, 31 декабря, «Татар-информ»). Интернет-портал Kazancat.ru составил рейтинг самых кассовых фильмов Казани и Татарстана по итогам 2017-года. В общей сложности, просмотр фильмов, вошедших в этот ТОП-10, обошелся жителям республики в 321,4 млн рублей.

Десятка победителей по кассовым сборам в Казани и республике в целом, выглядит почти одинаково: одни и те же ленты. Разница – в месте, которое занял фильм.

Безусловным лидером и в столице, и в регионе, в уходящем году оказались «Пираты Карибского моря: мертвецы не рассказывают сказки» (США): сбор - 27, 6 млн в Казани и 45,3 – по республике. На втором месте – «Форсаж 8» (США): сбор в столичных кинотеатрах – 23,5 млн и 38,6 – по Татарстану.

Далее мнения казанцев и жителей других населенных пунктов РТ разделились: так в столице бронза (с 21,9 млн руб. сборов) досталась российскому фильму «Последний богатырь», а в районах он стал всего лишь пятым (35,5 млн), а на третьей ступени оказался мультфильм «Гадкий я 3» (35,9 млн), в Казани сумевший занять только четвертую ступень (21,5 млн). Еще один американский мультфильм «Босс-молокосос» стал в Казани пятым (21,1 млн) а в районах – четвертым (35,9 млн).

Позиции с шестой по девятую, в Казани распределились так: «Стражи галактики: часть 2» (США) - 18,1 млн, «Викинг» (Россия) – 17,9 млн, «Оно» (США) – 15,8 млн и «Тор: Рагнарек» (США) – 15,3 млн. В целом по республике, соответственно: на шестом месте «Викинг» (30,9 млн), следом – «Стражи галактики: часть 2» (28,4 млн), «Тор: Рагнарек» (24,9 млн) и «Оно» (24,7 млн).

По последней позиции ТОП-10, мнения столицы республики и районов Татарстана вновь сошлись: десятое место было единодушно отдано американскому мультфильму «Зверопой», собравшим соответственно в Казани 13,4 млн руб. и 21,3 в целом по РТ.