В Госдуме РФ ответили на попытку Трампа присвоить победу над ИГ*

(Казань, 31 декабря, «Татар-информ»). Американские силы сыграли минимальную роль в Сирии в борьбе с террористами запрещенной в России группировки ИГ. Это заявление зампреда комитета Госдумы РФ по международным делам Алексея Чепы сегодня привели в новостной ленте НТВ.

«Участие коалиции США в разгроме ИГ в Сирии вообще сыграло минимальную роль. Мы знаем, что особенно в последнее время американцы ведут деятельность, направленную на поддержку боевиков. Они выводят из осаждённых зон главарей ИГ, пытаются создать на территории Сирии очаги для наращивания новых группировок», - приводятся слова Алексея Чепы.

Реакция представителя Госдумы последовала на заявление, сделанное в еженедельном обращении к американцам, Президентом США Дональдом Трампом. По словам американского лидера, именно международной коалиции во главе с США удалось отвоевать почти 100 процентов территорий в Сирии и Ираке у террористов ИГ.

«Мы добились исторических успехов в борьбе с жестокой террористической группировкой ИГ. На сегодняшний день коалиция по противостоянию ИГ отвоевала почти 100 процентов территорий, прежде контролируемых этими подлыми террористами в Ираке и Сирии», - приводят слова Трампа «Известия».

«Они не могут себе позволить согласиться с тем, что разгром ИГ — не результат деятельности США. Поэтому будут всячески говорить, что это их победа. Но это – поражение американцев на территории Сирии», - подчеркнул Чепа.

Зампред комитета Госдумы РФ Он назвал заявление Трампа – вызывающим улыбку и недоумение.

*ИГ (ИГИЛ) - террористическая организация, запрещенная в России.