Французские медведи сегодня в Заречье выйдут развлекать горожан

(Казань, 31 декабря, «Татар-информ»). Четырехметровые тростевые куклы-медведи из французского театра Remue Menage сегодня в Заречье выйдут развлекать горожан перед Новым годом.

Сегодня выступления состоятся в парке имени Урицкого (в 15.00) и в «Сосновой роще» рядом с ДК «Химиков» (в 18.00). Уличные представления длятся один час.

Remue Menage – это театр ростовых кукол-медведей и их укротителей, а также торговцев, танцоров, акробатов,. Театр существует более 20 лет. В его репертуаре имеются два десятка уличных постановок. Выступления «уличных» парижан отличаются от обычных театров яркими костюмами актеров, элементами файер-шоу и акробатики.