Ассоциация «Татары Бельгии» поздравила писательницу Гульсину Галимуллину с 60-летием

(Казань, 31 декабря, «Татар-информ»). Автор десятка изданий, обладательница премий «Книга года», «Хрустальное перо», заслуженный работник культуры РТ знакома бельгийским соотечественникам по литературным произведениям, а также по личным встречам.
Она несколько раз приезжала в Бельгию для общения с читателями, участвовала в фольклорно-этнографических мероприятиях. Ее стремление объединять соотечественников через любовь к родному языку отметил посол РФ в Бельгии Александр Токовинин. В почетной грамоте высказана благодарность Гульсине Галимуллиной за продвижение культуры народов России за рубежом.
Председатель татарской ассоциации Лилия Валеева вручила юбиляру подарки, грамоту от посла России, передала добрые пожелания соотечественников.