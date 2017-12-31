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Ассоциация «Татары Бельгии» поздравила писательницу Гульсину Галимуллину с 60-летием

31 декабря 2017, 10:41

В почетной грамоте высказана благодарность Гульсине Галимуллиной за продвижение культуры народов России за рубежом.

(Казань, 31 декабря, «Татар-информ»). Автор десятка изданий, обладательница премий «Книга года», «Хрустальное перо», заслуженный работник культуры РТ знакома бельгийским соотечественникам по литературным произведениям, а также по личным встречам.

Она несколько раз приезжала в Бельгию для общения с читателями, участвовала в фольклорно-этнографических мероприятиях. Ее стремление объединять соотечественников через любовь к родному языку отметил посол РФ в Бельгии Александр Токовинин. В почетной грамоте высказана благодарность Гульсине Галимуллиной за продвижение культуры народов России за рубежом.

Председатель татарской ассоциации Лилия Валеева вручила юбиляру подарки, грамоту от посла России, передала добрые пожелания соотечественников.


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