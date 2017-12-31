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Культура

В праздничные дни в «Смене» состоится выставка «Мужское» Ильгизара Хасанова

31 декабря 2017, 12:19

Экспозиция включает несколько сюжетов, объединенных личными переживаниями и жизненным опытом самого художника.
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(Казань, 31 декабря, «Татар-информ»). Со 2 января все праздничные дни в Центре современной культуры «Смена» будут проходить экскурсии по выставке «Мужское» Ильгизара Хасанова.

Проводить их будет как сам художник, так и смотрители выставок «Смены», сообщает пресс-служба центра.

В выставке «Мужское» Хасанов сконцентрировался на «мужских» вещах, через которые хронологически рассказывает о событиях, которые окружали его самого, его родителей и людей того времени.

Экспозиция включает несколько сюжетов, объединенных личными переживаниями и жизненным опытом самого художника. Зрители увидят работы на следующие темы: «Сентиментальное и милитаристское детство», «Рыбалка», «Железная дорога», «Несанкционированный полёт», «Война» и «Упаковка».


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