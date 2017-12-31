По итогам 2017 года сотрудникам «КАМАЗа» выплатят 13-ю зарплату в размере оклада

(Набережные Челны, 31 декабря, «Татар-информ»). По итогам 2017 года сотрудникам «КАМАЗа» выплатят 13-ю зарплату. Об этом на своей страничке в соцсети «ВКонтакте» сообщил руководитель пресс-службы предприятия Олег Афанасьев.

«Генеральный директор ПАО "КАМАЗ" Сергей Когогин утвердил решение правления компании о выплате вознаграждения работникам "КАМАЗа" по итогам работы в 2017 году в размере одного оклада (в простонародье – 13-я зарплата). 15 января все работники получат начисления. Руководству дочерних компаний также рекомендовано (рекомендации не обсуждаются)))) премировать своих сотрудников! С новым годом, камазовцы!» – сказано в сообщении.

