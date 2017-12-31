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Названы лучшие игры уходящего года от независимых студий

31 декабря 2017, 21:12

На протяжении 20 дней пользователи сайта IndieDB голосовали за лучшие проекты.
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(Казань, 31 декабря, «Татар-информ»). Ресурс IndieDB, предоставляющий независимым разработчикам площадку для распространения игр, подвел итоги 2017 года. Об этом пишет газета «Известия».

На протяжении 20 дней пользователи сайта голосовали за лучшие проекты. Лидером признана игра Foxhole. В ней сотни геймеров пытаются изменить ход войны.

Второе место досталось платформеру Cuphеad. Замыкает тройку лидеров шутер Day of Infamy.

В десятку рейтинга также вошли игры Hollow Knight, Holdfast: Nations At War, Remothered: Tormented Fathers, Hello Neighbor, Observer, Syrian Warfare и Return 2 Games: Book of Demons.


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