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Экономика и финансы

Министр экономики РТ Артем Здунов поздравил татарстанцев с Новым годом

31 декабря 2017, 09:29

Глава ведомства пожелал всем жителям республики здоровья, счастья и семейного тепла.
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(Казань, 31 декабря, «Татар-информ»). Министр экономики Татарстана Артем Здунов поздравил жителей республики с наступающим Новым годом. Поздравление опубликовано на портале Минэкономики.

«Новый год – праздник волшебства и ожидания чуда! Это время, когда мы строим планы на будущее и загадываем желания. Пусть грядущий год станет годом добрых перемен, порадует интересными встречами и радостными событиями!» – говорится в поздравлении.

Министр также пожелал всем татарстанцам здоровья, счастья и семейного тепла: «Искренне желаю Вам благополучия, исполнения всего самого заветного! Доброго здоровья Вам и Вашим близким, семейного тепла и счастья в Новом году!»

 


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