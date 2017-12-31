Министр экономики РТ Артем Здунов поздравил татарстанцев с Новым годом

(Казань, 31 декабря, «Татар-информ»). Министр экономики Татарстана Артем Здунов поздравил жителей республики с наступающим Новым годом. Поздравление опубликовано на портале Минэкономики.
«Новый год – праздник волшебства и ожидания чуда! Это время, когда мы строим планы на будущее и загадываем желания. Пусть грядущий год станет годом добрых перемен, порадует интересными встречами и радостными событиями!» – говорится в поздравлении.
Министр также пожелал всем татарстанцам здоровья, счастья и семейного тепла: «Искренне желаю Вам благополучия, исполнения всего самого заветного! Доброго здоровья Вам и Вашим близким, семейного тепла и счастья в Новом году!»