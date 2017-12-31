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В храмах Татарстанской митрополии в новогоднюю ночь пройдут богослужения

31 декабря 2017, 02:20

Стало доброй традицией православным людям собираться в канун Нового года в храме, встречать бой курантов колокольным звоном.
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(Казань, 31 декабря, «Татар-информ»). В новогоднюю ночь в храмах Татарстанской митрополии пройдут богослужения.

«Стало доброй традицией православным людям собираться в канун Нового года в храме, встречать бой курантов колокольным звоном, поздравительные речи –соборной молитвой», – отметили в пресс-службе Казанской епархии.

31 декабря некоторые храмы Татарстанской митрополии приглашают прихожан, желающих встретить 2018 год молитвой, на ночную Божественную литургию.

Богослужения в новогоднюю ночь пройдут в Казани: в Духосошественском храме, Пятницкой церкви, храме Ярославских чудотворцев, Архиерейском подворье в честь священномученика Кирилла, митрополита Казанского, храме праведного Иоанна Кронштадтского при Казанской духовной семинарии, а также в храме Покрова Божией Матери Нижнекамска.

 


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