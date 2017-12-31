В Челнах с 1 января произойдет частичное снижение тарифов на услуги ЖКХ

(Набережные Челны, 31 декабря, «Татар-информ»). В Набережных Челнах с 1 января произойдет частичное снижение тарифов на услуги ЖКХ. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Челнов.

С 1 января 2018 года изменятся цены на тепловую энергию и водоотведение. Одна гигакалория тепловой энергии будет стоить 1520 рублей, вместо 1545 рублей, которые челнинцы платили в 2017 году. Водоотведение подешевеет на 3 процента: вместо 13,53 рублей за кубометр оплата составит 13,08 рубля. Все остальные услуги по стоимости останутся на прежнем уровне до июля.

Приказом Минстроя РТ утвержден норматив расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды в целях предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению.

«Теперь стоимость горячей воды в городе будет фиксированной. Одна цена - для домов с закрытой системой водозабора, другая - для открытой системы. В любом случае, кубометр горячей воды не будет стоить дороже 145 рублей. Норматив выгоден, поскольку фактическое потребление по приборам учета намного больше», - пояснила заместитель начальника управления городского хозяйства и жизнеобеспечения населения Альфия Романова.

