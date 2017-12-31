Дом-музей Шишкина в Елабуге откроется в январе следующего года

(Елабуга, 31 декабря, «Татар-информ», Гульнара Салихова). Открытие дома-музея Ивана Шишкина в Елабуге запланировано на январь следующего года. Об этом рассказала директор Елабужского музея-заповедника Гульзада Руденко.

Работы по реконструкции одного из главных музеев города ведутся за счет республиканских средств. Предстоит обновить систему отопления, отремонтировать и остеклить веранду, крыша которой в последние годы протекала.

По словам музейщиков, в ходе ремонтных работ учитывается каждая деталь. Например, даже обои здесь подбирают согласно требованиям реставраторов.

К открытию экспозиция музея пополнится мемориальными предметами. «Это семь предметов, которые принадлежали семье великого художника и были вывезены из Елабуги в 1937 году. Приобрести их и отреставрировать нам помогли спонсоры», – поянила директор Елабужского музея-заповедника.

Среди возвращенных предметов – каминные часы, буфет, туалетный столик и трость Ивана Шишкина.