Рустам Минниханов поздравил татарстанцев с Новым годом

(Казань, 31 декабря, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов поздравил жителей республики с наступающим Новым годом.

«Мы встречаем всеми любимый новогодний праздник, наполненный светлыми надеждами и верой в добро. Это прекрасный повод собраться в кругу близких, вспомнить лучшие моменты года уходящего и наметить планы на будущее», – говорится в поздравлении лидера республики.

По словам Минниханова, уходящий год стал очень продуктивным для республики. «Реализуемые перспективные проекты в нефтехимии и машиностроении, масштабная модернизация обеспечили экономический рост и выполнение всех социальных программ. Почти четверть миллиона татарстанцев улучшили свои жилищные условия. Хороший урожай стал трудовым подарком сельчан родной республике. Шедевры русского зодчества – Успенский собор и монастырь Свияжска вошли в Список всемирного наследия ЮНЕСКО», – отметил Президент РТ, подчеркнув, что во всех достижениях есть частица труда каждого ее жителя.

Минниханов также выразил признательность Президенту РФ Владимиру Путину «за всемерную поддержку Татарстана».

Лидер республики также упомянул о важнейших событиях наступающего года. «Важнейшим политическим событием наступающего года станут выборы Президента Российской Федерации. Нет сомнения, что избирательная кампания пройдет в нашей республике в обстановке общественно-политической стабильности и гражданской ответственности.

С присущим нам радушием мы ожидаем участников и гостей мирового первенства по футболу. Объявленный в республике Год Льва Толстого призван вновь подчеркнуть величие гуманизма как неотъемлемой части нашего духовного наследия», – отметил он.

«Мы живем едиными мыслями и делами со всей нашей огромной многонациональной страной. Этим единством мы должны дорожить и передать его будущим поколениям. От всей души желаю вам, уважаемые татарстанцы, мира, добра, благополучия, успехов во всех начинаниях. Пусть Новый год принесет в ваши дома много счастья и радости!» – заключил Рустам Минниханов.