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Общество, Культура

В январские праздники в Музее ИЗО РТ пройдет музыкальный вечер

31 декабря 2017, 18:58

Программу составят романсы и арии из опер русских и зарубежных композиторов в исполнении Алсу Барышниковой, Эльзы и Артура Исламовых.
Музей ИЗО представит выставку и концерт в «Музыкальный четверг»
На музыкальном четверге в Белокаминном зале музея ИЗО РТ выступит ансамбль «Серебряные струны»

(Казань, 31 декабря, «Татар-информ). В главном здании Музея изобразительных искусств Татарстана 4 января состоится концертно-просветительский вечер «Музыкальный четверг в Белокаминном зале». Об этом сообщает пресс-служба музея.

В первом отделении вечера старший научный сотрудник музея Роман Гатилов расскажет гостям о жизни и творчестве русского художника Александра Головина и проведет небольшую экскурсию по экспозиции.

Во второй части мероприятия в исполнении Эльзы и Артура Исламовых прозвучат романсы Рахманинова и Яхина, арии из опер Чайковского, Моцарта, Даргомыжского, Россини. А татарстанская певица Алсу Барышникова исполнит арии из опер русских и зарубежных композиторов.


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