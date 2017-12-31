В январские праздники в Музее ИЗО РТ пройдет музыкальный вечер

(Казань, 31 декабря, «Татар-информ). В главном здании Музея изобразительных искусств Татарстана 4 января состоится концертно-просветительский вечер «Музыкальный четверг в Белокаминном зале». Об этом сообщает пресс-служба музея.
В первом отделении вечера старший научный сотрудник музея Роман Гатилов расскажет гостям о жизни и творчестве русского художника Александра Головина и проведет небольшую экскурсию по экспозиции.
Во второй части мероприятия в исполнении Эльзы и Артура Исламовых прозвучат романсы Рахманинова и Яхина, арии из опер Чайковского, Моцарта, Даргомыжского, Россини. А татарстанская певица Алсу Барышникова исполнит арии из опер русских и зарубежных композиторов.