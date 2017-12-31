(Набережные Челны, 31 декабря, «Татар-информ»). В Челнах в 2018 году снизится тариф на тепло. Тарифные изменения произойдут в рамках ежегодной корректировки расценок на жилищно-коммунальные услуги, сообщил «Жилой квартал» со ссылкой на заместителя руководителя Управления городского хозяйства и жизнеобеспечения населения исполкома Автограда Альфию Романову.

В Челнах стоимость одной гигакалории тепловой энергии в 2018 году составит 1520 рублей. Сейчас действует тариф, по которому челнинцы платят 1545 рублей. Правда, снижение тарифа произойдет во второй половине следующего года. Романова также отметила, что новый тариф в Автограде будет таким же, как и в Нижнекамске, но ниже, чем в Казани, на 100 рублей.

Также ожидается незначительное снижение тарифа по водоотведению — примерно на три процента. «Если с 1 июля 2017 года за эту услугу мы платили 13 рублей 53 копейки, то с начала года будем отдавать 13 рублей восемь копеек за кубометр», — уточнила Романова. Тарифы на другие коммунальные услуги не изменятся: оплата за водоснабжение установлена на уровне 20 рублей 44 копейки за кубометр, электроснабжение — 3 рубля 56 копеек за киловатт/час, газоснабжение — 5 рублей 48 копеек за кубометр.

Что же касается жилищных тарифов, которые регулируются муниципалитетом, то, согласно постановлению исполкома, тарифы, принятые в 2017 году, будут действовать и в первой половине нового года. Изменения могут коснуться только тарифа на вывоз ТБО, который в любом случае не превысит предельный индекс в 4,2 процента, установленный указом Президента РТ.