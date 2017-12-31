Стало известно, какие подарки чаще всего покупают жители Казани на Новый год

(Казань, 31 декабря, «Татар-информ»). Часы, ювелирные украшения, бижутерия возглавили новогодний топ подарков среди жителей Казани, свидетельствует из исследования специалистов сервиса «Яндекс.Деньги».



На второй позиции по популярности подарков у казанцев – смартфоны, гаджеты и бытовая техника.



Далее по списку жители столицы приобретают сувениры – они занимают третье место по покупкам пользователей. Замыкает четверку лидеров новогодних подарков косметика и парфюмерия и товары для дома.



Также исследователи выявили закономерность, что люди все чаще заказывают новогодние подарки через Интернет, а не идут за ними в магазины. Так, по сравнению с декабрем прошлого года в этом месяце число онлайн-покупок бытовой техники и электроники выросло в 23 раза.



К тому же в этом году люди выбирают более дорогие новогодние подарки, чем в прошлом.



В исследовании учитывались платежи с 11 по 19 декабря текущего года и за такой же период годом ранее.