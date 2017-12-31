Школьники из Зеленодольска представили туристический маршрут по родным местам Каюма Насыри

(Казань, 31 декабря, «Татар-информ»). Ученики зеленодольской гимназии №3 разработали туристический маршрут под названием «В гостях у Шурале», пишет «Зеленодольская газета».



Его авторами стали трое девятиклассников — Эрика Штин, Роберт Спиридонов и Адель Жафяров.



Информацию о Каюме Насыри школьники искали в Интернете. Как оказалось, именно Насыри первым сделал записи о герое народных татарских сказаний в книге «Поверья и приметы казанских татар».

Село Малые Ширданы имеет древнюю 800-летнюю историю. Ребята вместе с родителями приехали в деревню, где родился и прожил 16 лет Каюм Насыри. На малой родине писателя сохранился родник, из которого он набирал воду, и ива — ей сейчас около 300 лет. Даже мечеть, восстановление которой закончилось совсем недавно, была построена предком Насыри.

Ребята изучили все места в деревне, а дома расписали маршрут. Рассчитан он на два часа и его уже опробовали: 4 декабря в Малые Ширданы в гости к Шурале отправились учителя географии.

В маршрут включили и кулинарную составляющую. Эта важная часть развлекательной программы имеет непосредственное отношение к Каюму Насыри, ведь он — автор поваренной книги «Наставления повару». Сладости, приготовленные по рецептам 19 века, — чак-чак, мед, творог и другие натуральные продукты местных предпринимателей — завершают путешествие в татарскую деревню.

Первыми, кто весной проедет по новому маршруту, будет 9 «А». Поездку закажут в туристической компании, в арсенале которой к тому времени появится новый «продукт».