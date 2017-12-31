Ученые: древние медведи-«сладкоежки» страдали от кариеса

(Казань, 31 декабря, «Татар-информ»). Зарубежные ученые обнаружили на канадском арктическом острове Элсмир необычного медведя-«сладкоежку», жившего на Земле 3,5 млн лет назад и страдавшего от тяжелых форм кариеса. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на статью в журнале Scientific Reports.

По своим размерам и облику предшественник современных косолапых напоминал обычных бурых медведей, хотя и значительно отличался от них анатомией и формой зубов.

Рентгеновские снимки его челюстей показали, что в зубах косолапого жителя острова Элсмир содержалось множество кариозных полостей.

Ученые нашли этому объяснение. Они предположили, что медведи употребляли в пищу много сахаристой пищи, например ягод и фруктов, пытаясь набрать жир, необходимый им для выживания во время зимней спячки. Следы кариеса позволили ученым заявить о том, что эта стратегия выживания появилась практически сразу с возникновением первых медведей.