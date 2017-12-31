Все новости Татарстан Россия

Наука и образование

Ученые: древние медведи-«сладкоежки» страдали от кариеса

31 декабря 2017, 03:34

По своим размерам предшественник современных косолапых напоминал бурых медведей, хотя значительно отличался от них анатомией и формой зубов.
Задумчивость и эмоциональные переживания назвали залогом безопасного вождения
Вегетарианство способствует замедлению старения мозга – ученые
Британские ученые подтвердили наличие у шимпанзе способности к приготовлению еды
Офисным работникам необходимо стоять как минимум 2 часа в течение рабочего дня – ученые
Ученые опровергли сексуальную теорию появления подбородка у человека в ходе эволюции

(Казань, 31 декабря, «Татар-информ»). Зарубежные ученые обнаружили на канадском арктическом острове Элсмир необычного медведя-«сладкоежку», жившего на Земле 3,5 млн лет назад и страдавшего от тяжелых форм кариеса. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на статью в журнале Scientific Reports.

По своим размерам и облику предшественник современных косолапых напоминал обычных бурых медведей, хотя и значительно отличался от них анатомией и формой зубов.

Рентгеновские снимки его челюстей показали, что в зубах косолапого жителя острова Элсмир содержалось множество кариозных полостей.

Ученые нашли этому объяснение. Они предположили, что медведи употребляли в пищу много сахаристой пищи, например ягод и фруктов, пытаясь набрать жир, необходимый им для выживания во время зимней спячки. Следы кариеса позволили ученым заявить о том, что эта стратегия выживания появилась практически сразу с возникновением первых медведей.


Подписывайтесь на нас в Telegram

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter