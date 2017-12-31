Все новости Татарстан Россия

Здоровье и среда

Ученые нашли взаимосвязь между употреблением фруктовых соков и астмой у детей

31 декабря 2017, 05:29

Дети, регулярно употребляющие фруктозу и сахар в соках, на 77 процентов чаще страдают бронхиальной астмой.
Международный день сока отмечается сегодня в России
Ароматические палочки могут вызвать астму и рак – ученые
Более 1 тыс. елабужан страдают от различных видов аллергии
Каждый 10-й российский ребенок страдает бронхиальной астмой
Диетологи рекомендуют для успешного похудения отказаться от фруктозы

(Казань, 31 декабря, «Татар-информ»). Дети, регулярно употребляющие фруктовые соки с содержанием сахара, чаще страдают от бронхиальной астмы. К такому выводу пришли ученые из Гарвардского университета в США, сообщает издание Daily Mail.

Исследователи изучили рацион питания более тысячи матерей и их детей. В ходе анализа они выявили прямую связь между заболеваемостью бронхиальной астмой и сладкими напитками с содержанием фруктозы. В частности, выяснилось, что дети, регулярно употребляющие фруктозу и сахар в соках, на 77 процентов чаще страдают этим заболеванием.

Также выяснилось, что на появление проблем с дыханием у детей влияет регулярное употребление женщинами сладких фруктовых соков во время беременности. 


Подписывайтесь на нас в Telegram

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter