Ученые нашли взаимосвязь между употреблением фруктовых соков и астмой у детей

(Казань, 31 декабря, «Татар-информ»). Дети, регулярно употребляющие фруктовые соки с содержанием сахара, чаще страдают от бронхиальной астмы. К такому выводу пришли ученые из Гарвардского университета в США, сообщает издание Daily Mail.

Исследователи изучили рацион питания более тысячи матерей и их детей. В ходе анализа они выявили прямую связь между заболеваемостью бронхиальной астмой и сладкими напитками с содержанием фруктозы. В частности, выяснилось, что дети, регулярно употребляющие фруктозу и сахар в соках, на 77 процентов чаще страдают этим заболеванием.

Также выяснилось, что на появление проблем с дыханием у детей влияет регулярное употребление женщинами сладких фруктовых соков во время беременности.